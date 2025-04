Fond Covid / Scandale à l’Anamo : 500 millions évaporés, l’ex-Daf balance son ex-DG Maodo Malick Mbaye introuvable au Maroc !

L’affaire fait grand bruit dans les couloirs feutrés de l’administration sénégalaise. L’Observateur lève le voile sur un scandale financier retentissant : plus de 500 millions de FCFA issus du Fonds Force Covid-19 se seraient volatilisés à l’Agence nationale de la maison de l’outil (Anamo), au cœur d’une affaire où les responsabilités se renvoient comme une patate chaude.







Selon L’Observateur, le dossier désormais clos par la Section de recherches de Thiès implique en premier lieu Omar Ndiaye, ex-directeur administratif et financier (Daf) de l’Anamo, poursuivi avec seize autres personnes pour détournement de fonds publics. L’enquête révèle que les fonds détournés étaient initialement destinés à des programmes de formation professionnelle pour les jeunes, financés via des procédures de Demande de renseignements et de prix (DRP). Mais entre surfacturations, prestations non exécutées et signatures douteuses, les enquêteurs ont mis au jour une toile d’irrégularités grossières.







Mais le plus retentissant, c’est le coup de théâtre survenu lors de l’audition d’Omar Ndiaye. Face aux enquêteurs, ce dernier tente de s’exonérer de toute responsabilité directe en désignant un autre protagoniste central : Maodo Malick Mbaye, ex-directeur général de l’Anamo. Selon Ndiaye, « seul le DG avait le pouvoir de signature en matière de marchés publics », ce qui laisse entendre que toutes les décisions suspectes venaient d’en haut. Un DG aujourd’hui introuvable, localisé, selon certaines sources, au Maroc, et dont l’absence alimente bien des spéculations.







Le parquet financier, saisi après avoir été alerté des irrégularités, a déjà mis la main sur plusieurs fournisseurs ayant perçu des paiements sans jamais honorer leurs prestations. L’un des cas les plus emblématiques est celui de Bassirou Fall, initialement placé sous contrôle judiciaire après avoir consigné 11 millions de FCFA. À peine remis en liberté, il a été de nouveau arrêté, cette fois pour des faits liés à une nouvelle somme de 18 millions de FCFA, toujours dans le cadre de l’affaire Anamo.







Les mis en cause, dont Omar Ndiaye, déférés ce vendredi au parquet financier, sauront leur sort ce mardi 22 avril. En attendant, le mystère demeure entier autour du rôle exact de Maodo Malick Mbaye, désormais au centre de toutes les attentions… et de toutes les suspicions.