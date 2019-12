Fonction publique locale : Vers la mise en place d’un centre national de formation pour les élus locaux

La réunion de mise à niveau pour la fonction publique locale, s’est tenue ce mardi, à Dakar. Réunion à laquelle a pris part le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Oumar Guèye. Ce dernier estime qu’il ne peut y avoir «d’amélioration des conditions des collectivités territoriales que si on met en œuvre la fonction publique locale».



«Tous les décrets sont signés à l’exception d’un qui, sur instruction du président de la République va être signé d’ici la fin du mois de décembre. Une fois signé, la partie réglementaire de la fonction publique locale sera bouclé», informe le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires.



Oumar Guèye a par ailleurs annoncé une tournée nationale d’implémentation de la fonction publique locale au niveau des élus, ainsi que la mise en place d’un centre national de formation pour les élus locaux et les travailleurs des exécutifs locaux.