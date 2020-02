Fonction publique locale / M. Oumar Guèye sur la pertinence : « C’est une mesure qui répond à la modernisation… »

La bonne prise en charge des agents des collectivités territoriales rentre dans le cadre de la modernisation du système de l’administration du Sénégal. En effet, étant des démembrements de l’État, les collectivités territoriales ne doivent pas être en reste sous l’ère de la modernisation. C’est pourquoi, la fonction publique locale trouve toute sa pertinence dans cette dynamique de mutation du système d’administration. Elle est par ailleurs importante dans la bonne mise en œuvre des politiques publiques que le président de la République a déclinés dans le concept 5-3-5.



C’est pour ainsi faciliter sa mise en œuvre qu’un comité régional de développement a été initié ce matin avec toutes les parties prenantes, pour les imprégner de tout ce qu’englobe cette fonction publique locale qui participe à mettre sur la même ligne, les agents des collectivités locales et ceux qui sont au niveau régional.



M. Oumar Guèye, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, qui présidait le CDR en présence du gouverneur de Dakar et du président de l’association des maires du Sénégal, a rappelé l’importance de la mise en œuvre de la fonction publique locale, de ses avantages pour un mieux-être des agents des collectivités territoriales.