Fonction Publique : La modernisation de l'administration souhaitée par les députés

Le projet de budget du ministère de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service publique s’élève à hauteur de 2 734 938 000 FCFA contre 2 268 709 340 FCFA, soit une hausse de 20,55% en 2018 et en valeur absolue.



Il a été évoqué dans le rapport la question de la fonction publique locale, notamment le transfert d'agents entre communes ainsi que la rationalisation des effectifs. La problématique du renouveau du service public, l’accès à l'emploi, la modernisation de l'administration et de régler les lenteurs administratives. Le rapport fait également état de la nécessité de prendre en charge la pension des retraités de la diaspora pour percevoir leur pension sans tracasserie. Pour ce faire l’État travaille en collaboration avec des états européens pour signer des conventions de sécurité sociale.