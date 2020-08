Foncier à Méouane : « Les Ics procèdent à des coupures d'eau et d'électricité pour faire pression sur la population » (Cheikh Top)

Très remonté contre les Industries chimiques du Sénégal (Ics) et leur maire, Bara Ndiaye de la Force pour le développement (Fpd) de Méouane, a fait face à la presse pour lancer un cri du cœur. La Fpd est déçue du comportement des Ics qui, semblerait-il, roule à contre-courant des normes réglementaires portant sur les barèmes d'indemnisation de leur foncier. Selon ces populations de Méouane, ladite entreprise voudrait leur prendre leurs terres en se basant sur un barème dérisoire. La Fpd soutient que les Ics sont en train de faire pression sur les populations de Méouane en privant parfois les populations d'eau et d'électricité, et invite les autorités à agir avant que le pire n'arrive. D'après le porte-parole du jour, Cheikh Top, " nous n'allons jamais céder nos terres sans que l'on soit informé des barèmes d'indemnisation (...). Nous avons aussi constaté que les Ics procèdent à des coupures d'eau et d'électricité pour faire pression sur la population, mais nous ne céderons pas nos terres tant que le barème n'a pas été revu avec notre collaboration..."