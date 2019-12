Foncier/Rufisque : « Le département possède une assiette foncière qui attise des convoitises ». (Aïssatou Kanté Faye, Présidente TI/RUF)

Avec les grands projets de l’Etat comme les Pôles Urbains de Diamniadio, du Lac Rose et le port de Sendou-Bargny, le département de Rufisque fait face à une demande foncière sans précédent. « Les litiges fonciers sont monnaie courante à Rufisque et occupe la Une des journaux. La réglementation foncière s’impose dans cette situation qui installe le malaise dans certaines localités », selon la présidente du Tribunal d’Instance de Rufisque, Aïssatou Kanté Faye. Le foncier ne figure pas dans les prérogatives des chefs de quartier qui sont parfois dépassés par les lois qui régissent le foncier. « Les délégués de quartier déplorent les décisions sans concertations de l’Etat, mais il n’est pas tenu de les aviser pour prendre des décisions dans ce domaine. Eux, leurs pouvoirs se limitent à des commissions domaniales. Et l’Etat n’a pas besoin de délibération. C’est un domaine public. »



Les litiges fonciers sont souvent causés par l’incompréhension des textes qui régissent le domaine foncier au moment où, selon la présidente du TI, « Le département de Rufisque possède une assiette foncière qui attise des convoitises, mais nul n’est censé ignorer la loi », a-t-elle ajouté. D’où toute l’importance de cette journée organisée pour sensibiliser les délégués et Imams sur cette question, car ils sont souvent au cœur de ces litiges fonciers, selon le coordonnateur de la Maison de Justice de Rufisque, Mbaye Guèye. « C’est un partenariat avec le TI de Rufisque. Nous avons jugé nécessaire de sensibiliser ces acteurs qui sont en contact direct avec les communautés. Les litiges fonciers occupent souvent les principaux contentieux que nous traitons à la maison de justice », selon le coordonnateur de la MJ de Rufisque qui s’exprimait en marge de cette journée organisée à la Salle des Fêtes de Rufisque ce 17 décembre...