Foncier : Le CRD exige un audit du littoral maritime et l’expropriation des occupants illégaux sur le littoral ainsi que dans l’intérieur du pays.

La conférence des leaders du Congrès pour la Renaissance Démocratique dénonce, l’innommable boulimie foncière de certains privilégiés de ce régime et de leurs proches, et exige un audit du littoral maritime afin d’éviter sa privatisation. Elle a demandé aussi l’expropriation des propriétaires illégaux sur le littoral ainsi que dans l’intérieur du pays.« L’accès à la mer étant un droit naturel, rien ne saurait justifier la construction anarchique de résidences privées et d’hôtels de luxe pour nantis le long du littoral qui doit rester accessible non seulement à tous les sénégalais mais également aux compatriotes africains de la sous-région. Le CRD appelle le gouvernement à faire respecter la loi et à exproprier tous ceux qui ont, de manière frauduleuse, acquis des terrains sur le littoral ainsi que dans l’intérieur du pays », a exigé le CRD. La nécessité impérieuse de protéger les populations rurales contre les velléités de razzia sur leurs terres par des firmes de l’agro-business, ajoute le CRD, amène à suggérer au gouvernement à opérer des réformes rapides et structurelles pour anticiper sur les conflits fonciers préjudiciables à la paix sociale et à l’autosuffisance alimentaire.Sur la pandémie de la Covid-19, le gouvernement sénégalais montre des signes inquiétants de tâtonnement et de tergiversations indignes d’un État sérieux, accuse la conférence des leaders. Le CRD exprime sa profonde indignation face au manque d’eau chez certaines populations aussi et face à l’impuissance et à l’irresponsabilité du gouvernement sénégalais et manifeste toute sa solidarité au peuple sénégalais plongé dans cette situation à la fois angoissante et déconcertante par la seule faute d’un homme qui a fait du pilotage à vue son mode de gouvernance.Enfin, le CRD de noter que face à cette incurie qui souille la République et qui installe la psychose parmi les populations, le CRD en appelle à la vigilance de tous pour freiner la Covid 19 et à la solidarité pour faire face à la crise économique ; car il n’est pas tolérable que le peuple supporte indéfiniment les conséquences de l’incompétence d’un homme à qui il a tout donné.