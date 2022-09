Foire du livre : les écrivains et les œuvres pour la valorisation du Mouridisme sous les projecteurs.

Dans le cadre de la célébration de la centième édition du Magal de Touba prévue le 15 septembre prochain, l’association des écrivains de la mouridiya a organisé jeudi 8 septembre sa première foire du livre à la mosquée Massalikul Jinaan de Dakar. Sur le thème : « La production littéraire et scientifique sur la mouridiya : enjeux, portée et perspectives. » Cette foire avait pour but de mettre en valeur les livres et les écrivains qui ont consacré leur inspiration au grand guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba et la confrérie mouride dont il est le fondateur.

Au programme de cette manifestation, un panel avec la participation de nombreux conférenciers tels que le docteur Abdoulaye Diallo, directeur de l’Harmattan-Sénégal et Serigne Fatma Mbacké, écrivain et directeur de la maison d’édition « Daroul Himma ». Cette foire du livre se prolongera ensuite à Touba, capitale du mouridisme, du 13 au 16 septembre.