Foire de Dakar : La rizicultrice Korka DIAW décorée de diplômes d'honneur d'Université et d'association

Des étudiants de la neuvième promotion du master d'économie rurale de la FASEG de l'Université Cheikh Anta DIOP, sont venus à la foire ce 25 décembre 2017 remettre à Mme Korka DIAW un diplôme d'honneur. » Nous avons choisi Korka comme marraine de sortie de promotion parce qu'elle représente un modèle de réussite pour nous » selon Oumar Ndiaye SOW membre de la délégation. " Nous payons beaucoup d'argent pour apprendre ce qu'elle est en train de faire, c'est à dire: entrepreneuriat » poursuit-il.

Korka est à la tête du GIE Malal Yoro GUEYE qui exploite des terres dans la vallée du fleuve Sénégal et dispose d'une rizerie à Richard Toll qui transforme le riz qui porte son nom KORKARICE. Elle est aussi la présidente du réseau des femmes agricultrices du Nord (REFAN). Par ailleurs, avec son niveau d'études (élémentaire), elle a su bénéficier du professionnalisme de l'encadrement de la SAED pour atteindre ce niveau d’intelligence d'affaires.

Korka a également reçu le diplôme d'honneur de l'association JEADER qui sélectionne quarante (40) élèves âgées de 12 à 18 ans suivant des critéres d'excellence au niveau des classes de 5e, 4e, 2nde et 1ère des lycées et les regroupe durant les vacances de Noël à la maison d'éducation Mariama BA sous le contrôle du Ministère de l'éducation.

A cet effet, Korka DIAW a accepté d’être la marraine d'une élève Ndèye Absa avec qui elle a échangé sur les valeurs civiques, morales, sociales et de compétences pour réussir dans la vie...