Foire artisanale de Milan : L’ASEPEX et l’APDA accompagnent 30 entreprises sénégalaises

Dans le cadre de la Foire artisanale de Milan "Artigiano in Fiera" qui se tient du 3 au 11 décembre à Milan (Italie), l'ASEPEX et l'APDA ont accompagné trente artisans évoluant dans différents corps de métier de l'artisanat et provenant des différentes régions du Sénégal.

Le Salon de l'artisanat de Milan est l'un des plus grands en Europe depuis 24 ans. C'est une occasion unique d'acheter, de voir et de toucher des créations artisanales du monde entier, toutes uniques, originales et de la plus haute qualité. Les visiteurs peuvent aussi profiter d'une gamme d'événements et de spectacles culturels, de démonstrations culinaires et goûter la meilleure cuisine internationale, en parcourant le monde en seulement 9 jours.

Artigiano à Fiera représente une opportunité exceptionnelle pour les artisans sénégalais en terme d'ouverture de marché et de visibilité de leurs créations artistiques.