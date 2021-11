Foire Internationale de Kaolack / Journée du parrain : La vie et l'œuvre de Cheikh Al Islam revisitées.

La Foire Internationale de Kaolack continue de drainer du monde. Si certains viennent faire leurs achats au niveau des stands, d'autres rallient les lieux pour prendre part aux différentes activités ( Ateliers, Symposium, Art Culinaire, Journées dédiées aux partenaires etc), élaborées par le comité d'organisation.



Hier, la journée du parrain (Baye Niass) a été organisée en présence d'une forte délégation du Khalife général de Médina Baye.



Une occasion pour le président de la Chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup et l'ensemble des intervenants, de revenir sur la vie et l’œuvre du vénéré Cheikh, notamment sa dimension internationale et son amour pour Kaolack...