Foirail de Ziguinchor : Le mouton le plus cher coûte 2 millions.

C'est un mouton géniteur de la race "Ladoume" qui est le plus cher du foirail de Ziguinchor. C'est l'association des éleveurs modernes qui regroupe des éleveurs de la ville qui ont les plus grands moutons du foirail. Ils ont aménagé un espace et installé une tente. Le moutons le moins cher vaut 95 millions.