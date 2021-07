Foirail de Sewékhaye (Ngoundiane) : Mbaye Dione lance un plaidoyer pour avoir une dotation spéciale à l'approche de la Tabaski

Depuis plusieurs années déjà, le marché de bétail de Séwékhaye alimente les Sénégalais en moutons à l'approche de la fête de la Tabaski.



Plusieurs dispositions sont prises par la mairie de Ngoundiane pour permettre aux différents éleveurs dont la plupart sont des mauritaniens, d'écouler correctement leurs bêtes. Mais pour que Ngoundiane soit une véritable plaque tournante de l'élevage, l'appui de l’État est devenu une nécessité. Lors de la visite conjointe du ministre de l'élevage et des productions animales, Aly Saleh Diop et de son homologue mauritanien Ahmed Salem El Arbi au foirail de Séwékhaye, le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, a lancé un plaidoyer pour un meilleur accompagnement à l'approche de la fête de Tabaski.



"Pendant la fête de Tabaski, c'est la mairie qui investit tout. Parce que nous sommes des citoyens, des républicains et quand la République donne des instructions, nous ne pouvons que les exécuter. Les budgets des communes ne permettent pas de prendre en charge tous les besoins (sécurité, eau et électricité). Et en contrepartie, la mairie ne reçoit rien. Il y a quatre ans, le maire de Mbirkilane, de Dahra Djolof et moi même, avions écrit une lettre aux deux ministres (Finances et Élevage) pour qu'une dotation spéciale soit accordée aux communes qui accueillent les foirails. Cela nous permettra de mieux prendre en charge les préoccupations de ces éleveurs aussi pour les sécuriser davantage pour qu'il y ait zéro vol".



En cette période, nous sommes obligés de priver le village de Séwékhaye en eau pour alimenter le foirail. Nous sommes obligés de priver le poste de santé de Séwékhaye en médicaments pour soigner correctement les éleveurs (...)", confie-t-il.



Pour dire selon lui, qu'en amont et en aval, c'est un ensemble de charges qu'ils supportent. "Nous voulons que l’État du Sénégal nous accompagne davantage", lance-t-il, avant d'inviter le ministre mauritanien de permettre au village de Séwékhaye d'avoir un répondant au niveau de la Mauritanie.