Focus sur les « Lions » du Taekwondo : Le N°1 mondial et ses coéquipiers en route vers le championnat mondial

Un sénégalais n°1 du classement mondial de Taekwondo des moins de 54 kg, la performance réalisée par Moustapha Kama n’est pas n’est banale. Après cette prouesse historique, le desk sport de Dakaractu s’est rendu au centre de perfectionnement du Taekwondo pour recueillir la réaction à chaud des dirigeants de la fédération.



Ainsi, Balla Cissé le président, s’est dit satisfait de ce top ranking qui vient couronner plusieurs années de dur labeur. En outre, il n’a pas manqué de souligner le travail remarquable abattu par Abdoul Baïdy Ndiaye, le directeur technique national (DTN) et le coach Alioune Diovol.



À quelques pas du championnat mondial prévu ce 15 mai à Manchester (Angleterre), Balla Cissé et les « Lions » du Taekwondo en sont à la phase finale de leur stage de préparation entamé il y a deux mois. Moustapha Kama dans la catégorie des -54 kg et ses coéquipiers (El Mactar Diao en -63, Ababacar Soumaré -80…) devront batailler ferme pour glaner des médailles en terre Anglaise.



Dans ce reportage, les critères de sélection et les profils des combattants sont également évoqués. Sans oublier les divers blocages qui empêchent l’épanouissement et le rayonnement de la discipline au Sénégal…