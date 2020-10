Focus sur la Liste d’Aliou Cissé : Entre les absences de Mbaye Niang, PAN, Wagué et les retours d’Opa Nguette, Sané, Baba Thiam…

Dans sa liste de 25 joueurs convoqués pour les rencontres amicales prévues contre le Maroc et la Mauritanie (Les 9 et 13 octobre), Aliou Cissé a fait appel à certains habitués de la Tanière. Et, écarté de la sélection d’autres membres de cette même Tanière.



Des choix guidés par des raisons sportives entre les cas de changement de club, les joueurs en instance de départ et ceux tout simplement en méforme.



Salif Sané de retour après une saison galère…



Pour ce qui est du défenseur de Schalke 04, Salif Sané (30 ans, 1m94), ce retour en sélection est une véritable bouffée d’oxygène. Après une série de blessures au genou et à la cheville. Le longiligne défenseur central (26 sélections), qui avait « raté » sa CAN 2019 pour cause de blessure, n’a disputé que 15 matches en 2019-2020. Une saison tronquée par ses passages récurrents à l’infirmerie. Avec déjà un match de championnat dans les jambes ses prestations seront surveillées.



Nguette toujours dans les petits papiers de Cissé



Concernant la « Flèche » du FC Metz, Opa Nguette (26 ans), parfois comparé à son compatriote Ismaïla Sarr, sa convocation n’est que méritée. Parfois en manque de régularité dans ses performances, Opa est capable de percer n’importe quelle défense grâce à sa vitesse et sa qualité de drible.



Mame Baba Thiam, le moment de la maturité offensive ?



L’autre « comeback » à signaler est celui du nouvel attaquant de Fenerbahce, Mame Baba Thiam (27 ans.) Evoluant dans le championnat Turc depuis la saison 2019 (Kasimpasa 2019-2020) avant de rejoindre le Fener il y a quelques semaines, l’ailier gauche Sénégalais a roulé sa bosse dans pas moins de six championnats. Des passages en Italie, Grèce, Belgique, Emirats arabes unis, Turquie… Son instabilité a quelque peu retardé son arrivée chez les « Lions. »



Alfred Gomis, PAN et Wagué en mode prennent leurs marques !



Dans le groupe des « recalés » figurent en bonne place Alfred Gomis qui a signé avec le Stade rennais en provenance de Dijon. Remplaçant d’Edouard Mendy parti à Chelsea, Gomis va certainement revenir dans la Tanière dès qu’il aura pris ses marques dans son nouveau club.



Idem pour Pape Alioune Ndiaye dont le prêt à Karagumruk vient d’être acté. Appartenant toujours à Stoke City, le milieu Sénégalais est l’un des cadres d’Aliou Cissé. Le cas de Moussa Wagué est pour le moins identique à celui de PAN. Sauf que le jeune latéral droit, prêté au Paok Salonique avec option d’achat, traverse une période assez compliquée. Inexistant au FC Barcelone, son manque de temps de jeu n’a pas été comblé lors de son passage furtif à Nice. Son nouveau club devrait lui offrir plus de temps de jeu. Tout en sachant que Lamine Gassama a gagné des points au poste de latéral droit.



Mbaye Niang dans le brouillard…



Enfin, l’attaquant de Rennes, Mbaye Niang, en instance de départ, fait partie des oubliés. Une absence justifiée par la situation délicate de Niang qui ne joue plus en club (un match disputé en 5 journées.) Sur le départ, l’international sénégalais longtemps annoncé du côté de l’OM et de l’Angleterre, n’a pas encore trouvé club à son pied. À signaler que le défenseur central, Naby Sarr, présent lors du dernier regroupement des « Lions », est lui aussi absent.