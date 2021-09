Floraison de candidatures et guerre de positionnement dans la coalition BBY à Keur Massar : Le président Macky Sall invité à s’auto saisir.

La situation qui prévaut présentement au sein de la coalition majoritaire BBY à Keur Massar, risque de porter un préjudice à la coalition BBY en perspective des prochaines locales si aucune mesure anticipative n’est prise. À en croire le responsable politique à Keur Massar, Cheikh Tidiane Dioum, c’est une situation conflictuelle qui règne entre les différents acteurs avec une floraison de candidatures à venir.



« C’est une situation difficile à vivre. Au niveau de Keur Massar Nord qui est la zone la plus vaste également, il y a une floraison de candidats qui s’agitent dans tous les sens tendant à créer des situations conflictuelles, alors que ça ne devrait pas être le cas vraiment. Ce qui est à déplorer, car je pense que chacun a le droit d’avoir des ambitions, mais cela n’empêche pas aussi que le bon climat reste dans la mouvance, dans la coalition. En plus de la zone de Keur Massar Nord, dans la commune de Keur Massar Sud nouvellement créée, on tend vers une situation plus ou moins léthargique, car c’est une commune dépourvue de gros calibre pouvant faire une démonstration de force par rapport aux autres formations politiques », alerte Cheikh Tidiane Dioum.



Par ailleurs, le responsable politique invite le président de la République à s’auto saisir afin de prendre les mesures idoines avant que ces agitations plongent la coalition dans des lendemains incertains à Keur Massar. « J’invite le président Macky Sall à s’auto saisir et à prendre une décision le plus rapidement possible, sinon les agitations peuvent engendrer un déséquilibre qui peut aboutir à des conséquences néfastes pour la coalition. Déjà nous avons des échos au sein de la mouvance que des acteurs préparaient leur départ pour rejoindre l’opposition. Ce qui risque de porter un coup fatal à notre coalition», a-t-il précisé...