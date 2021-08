Fleuve Casamance : Encore un camion qui chute dans l'eau (un disparu).

Un survivant et un porté disparu, c'est le bilan de l'accident spectaculaire sur le pont Émile Badiane de Ziguinchor.



À cause d'une fausse manœuvre, le camion a percuté les garde-fous du pont pour terminer sa course dans le fleuve Casamance dans la nuit du vendredi au samedi, aux environs de 2 heures du matin.



Le camion rebroussait chemin après avoir déchargé toute sa marchandise à Ziguinchor et environs.

Les Sapeurs pompiers continuent les recherche pour retrouver le disparu.



Pour rappel, c'est à la même période, plus précisément le 01 août 2019, que le même accident a eu lieu à la même heure et au même lieu.



Le bilan pour l’heure est d’un blessé grave, un disparu. En attendant, les recherches se poursuivent pour retrouver le conducteur...