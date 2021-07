Flambée des prix, relâchement face à une 3ème vague et insécurité / Le marché « Zinc de Pikine » défiguré : File t-on vers l’hécatombe après la Tabaski? (Reportage)

Habituellement considéré comme l’un des marchés qui accueillent le plus de monde durant les fêtes, le marché Zinc, très fréquenté se noie aujourd’hui dans un relâchement inqualifiable. La sensibilisation a t’elle été bien menée ? Les commerçants et clients sont-ils conscients des dangers qu’englobent ce virus ? Ce sont des questions qui ont finalement trouvé des réponses claires suite à notre incursion dans les artères de ce célèbre marché qui existe depuis plusieurs décennies.



Dakaractu, voulant en savoir plus sur le comportement des commerçants au moment où on parle d’une troisième vague virulente et meurtrière, s’est rendu sur les lieux pour échanger avec eux sur notamment le port de masque, l’utilisation des produits désinfectant, la distanciation physique etc.



Il est permis de dire que notre constat a été simplement clair. « La négligence est visible à tous les niveaux ».



Comme nous l’a affirmé une commerçante, du nom de Mame Dia, « c’est aujourd’hui que les gens ont beaucoup plus observé un relâchement, malgré la tendance haussière qui suit de plus en plus son cours» C’est d’ailleurs ce qu’ont soutenu la plupart des clients qui craignent une explosion des cas une fois de retour de la fête de Tabaski ».



Cependant, cette idée n’est pas partagée par tous, surtout certains clients qui estiment que dans ce marché, chacun prend ses responsabilités en se protégeant contre le virus.



Un lieu prisé par les clients à cause de la diversité des marchandises qui y sont vendus, le marché Zinc de Pikine est aujourd’hui plus ou moins fréquenté. C’est à la fois à cause de la flambée des prix mais également les clients ont de plus en plus peur de fréquenter ces lieux à forte affluence à cause de l’évolution de la Covid-19.



À quelques jours de la fête de l’Aïd-Al-Kabir, le marché est menacé par l’insécurité, mais surtout l’inquiétude des commerçants qui peinent toujours à trouver le bon client.