Flambée des prix des produits de consommation courante: " Les autorités devraient plutôt avoir comme priorité, la garde à vue du "marché sous pression"( Birahim Seck)

Le coordinateur du Forum Civil s'est prononcé sur la situation économique et sociale du pays crayonnée par un " marché sous pression" relativement à la flambée des prix des produits de consommation courante. Birahim Seck d'interpeller le pouvoir central. " Les autorités devraient plutôt avoir comme priorité, la garde à vue du "marché sous pression", a-t-il laissé entendre. Et d'après lui, c'est le moment pour elles de se ressaisir. " Il ne faut pas se faire dépasser par les critiques et la situation difficile". Et de marteler en ces termes. " Les Sénégalais doivent être rassurés".