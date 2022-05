Flagrants délits : un élève en classe de terminale condamné pour conduite sans permis.

Au moment où beaucoup d'élèves sont accrochés à leurs cahiers pour préparer les examens de baccalauréat, Pape Henry Béguerisse s’est attiré des problèmes qui l’ont conduit ce jeudi 19 mai devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar.



Poursuivi pour conduite sans permis, refus d’obtempérer et mise en danger public, le jeune élève en classe de Terminale a fini par bénéficier de la magnanimité du tribunal avec une peine de 2 mois assortie de sursis.



Sur les faits, le prévenu Pape Henry Béguerisse voulait échapper aux hommes de tenue qui l'ont arrêté pour le contrôle du véhicule qu'il conduisait avec des amis à bord.



Ayant réussi à immobiliser la voiture, les gendarmes se sont rendus compte que le mis en cause n’avait pas les papiers requis pour conduire un véhicule. Ce qui lui a valu son arrestation, avant de bénéficier d'une liberté provisoire pour assister aux épreuves facultatives de ce mercredi 18 mai.



Face à ses accusations, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré que le véhicule a été louéem par un ami qui le lui a ensuite prêté. "J'avais peur et j’ai juste voulu échapper, car je n'avais pas de permis de conduire », se dédouane-t-il.



Invité à faire son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis une application de la loi. Du côté de la défense, la robe noire a demandé la clémence du juge puisque d’ici quelques mois, ce dernier devrait faire son examen de baccalauréat.



Finalement, les propos de la défense ont bien été tenus en compte par le juge, car en rendant son verdict il l'a condamné à deux mois assortis de sursis...