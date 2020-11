Flagrants délits : Un charretier condamné à 6 mois ferme pour détention de chanvre indien.

Deux charretiers ont été attraits devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, ce jeudi 19 novembre 2020. Il s'agit de Yaya Diallo et de Talla Diop, poursuivis pour détention de chanvre indien. Le juge en donnant son verdict a condamné Yaya Diallo à 6 mois de prison ferme avant de relaxer Talla Diop pour absence de preuves.



En effet, les faits se sont passés à Mermoz, où les mis en cause ont été appréhendés par la police. Et l'un d'entre eux a pris la fuite. Et c'est lors d'une course-poursuite avec les limiers, que le prévenu (Yaya Diallo) a jeté un sac contenant 26 cornets de chanvre indien.



Des allégations que le Sieur Diallo a nié devant la barre du tribunal, en soutenant que la drogue n'était pas destiné à la vente et c'est un certain Papa qui lui a vendu le paquet de chanvre indien.



Le maître des poursuites a déclaré les mis en cause coupables des faits qui leur sont reprochés, et a demandé au juge d'appliquer la loi.



Lors de sa délibération, le juge a reconnu Yaya Diallo coupable des faits qui lui sont reprochés et a relaxé Talla Diop pour absence de preuves suffisantes.