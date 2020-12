Flagrants délits : Le Kocc de Dakar tombe après avoir soutiré près de trois millions à ses victimes.

Le Kocc de Dakar est finalement tombé! Mahmoudou Diallo commerçant en ligne, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des chefs d’inculpation : association de malfaiteurs, usurpation d'identité, extorsion et tentative d'extorsion de fonds contre Maïmouna Diouf, Adama Ndiaye, Oulimata Ndiaye et Yacine Thiam. Il est condamné à 2 ans dont trois mois ferme et doit reverser la somme de 400.000 f à la dame Yacine Thiam.

Et Maïmouna Diouf poursuivie pour association de malfaiteurs et complicité aux autres chefs est condamnée à six mois de sursis.



Tout est parti de Facebook : Mahmoudou Diallo se faisait passer pour le Kocc de Dakar faisant chanter les filles de Dakar, faciles à draguer. Sa première victime s'appelle Maïmouna Diouf, serveuse dans un hôtel de renommée à Dakar. Après l'avoir attirée dans sa nasse, « le Kocc de Dakar » l’informe détenir des vidéos compromettantes la concernant, lui demandant de lui verser la somme de 400.000 F. Paniquée ... Maï lui propose en échange des rapports sexuels pour la suppression des photos. Ce qu’il accepta. Du coup, il s’en est suivi une relation amoureuse entre les deux qui a duré deux ans.



Devant la barre, Maïmouna confesse : « il est mon copain » fait-elle savoir au tribunal. Durant ces deux ans, il la faisait chanter toujours, lui soutirant près de trois millions. Maïmouna précise qu’elle a contracté une dette auprès d’une banque pour répondre à son copain et maître chanteur, « le Kocc de Dakar ».



Et pour pouvoir satisfaire sa boulimie, elle lui propose de mettre le grappin sur Adama Ndiaye, une de ses collègues de service qu’elle a présentée comme une dame aisée. Le Kocc de Dakar n’a pu lui soutirer que 400.000 F.



Mais le deal va foirer lorsque « le Kocc de Dakar » a voulu avoir dans la nasse la dame Yacine Thiam, couturière de son état et femme au foyer. Car la couturière après avoir reçu les pressions du maître chanteur, elle ira porter plainte à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane qui a pu localiser le numéro expresso que le « Kocc de Dakar » a utilisé pour l’appeler.



Devant la barre, elle n’a rien réclamé, exigeant juste des excuses publiques.



Le Procureur dans son réquisitoire estime que le prévenu est un homme dangereux et va requérir 4 ans ferme. Quant à Maïmouna Diouf qui a mué de victime à complice, il va requérir 2 ans dont six mois ferme.

Ibrahima Diaw, avocat de Mohamed Diallo, il va plaider l'indulgence du tribunal dès lors que son client a reconnu tout et a présenté publiquement ses excuses à ses quatre victimes...