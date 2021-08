Fixation de la caution pour les élections locales : La rencontre se déroule à huis-clos.

Convoquée ce matin dans un hôtel de la place, la rencontre des partis politiques, des coalitions de partis et des indépendants se déroule présentement à Dakar.



Après l'ouverture de la séance par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Diom, et une pause de quelques minutes, la rencontre se poursuit loin des radars, micro et caméras des journalistes massivement mobilisés pour couvrir cette rencontre.



Conformément au code électoral sénégalais, le montant de la caution est fixé par arrêté ministériel chargé des élections après avis des partis et coalitions des partis politiques légalement constitués au plus tard cent cinquante jours avant les élections.



Les discussions sont entamées pour aboutir à un consensus au terme de la rencontre. Une déclaration du ministre de l'intérieur Antoine Félix Diom est attendue.



Nous y reviendrons...