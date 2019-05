Fistule Obstétricale : Plus de 200 nouveaux cas constatés au Sénégal chaque année

La fistule obstétricale est l’une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d’un accouchement. Il s’agit d’une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum, due à un arrêt prolongé du travail en l’absence de soins d’urine et ou de matières fécales par le vagin et entraîne à plus long terme des problèmes médicaux chroniques.



Plus de 200 nouveaux cas sont constatés au Sénégal chaque année d’après le Chirurgien urologue, le Dr Issa Labou qui intervenait ce matin à la journée dédiée à l’élimination de la fistule obstétricale, sachant que les causes de la fistule sont en général dues aux accouchements, mais aussi les mutilations génitales ou mariages précoces. Le Dr Labou a lancé un plaidoyer pour plus de prévention : “c’est bon de réparer la fistule, mais la prévenir est encore mieux... “