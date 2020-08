Fissel : "Si notre route n’est pas faite, ce n'est plus la peine que l'Apr ne mette les pieds ici et je m'assume en tant que apériste"

Les populations de Fissel et environs ne sont pas du tout contentes du gouvernement de Macky Sall. La route qui relie Fissel, Ndol-Ndol et Ndagalma est dans un état piteux. Si l'on se fie aux propos du porte-parole des populations, ces dernières disent en avoir marre des promesses. " À l'approche de chaque élection les politiciens nous promettent monts et merveilles, mais au finish, ils nous bernent. Toutes les communes qui sont là ont été remportées par l'Apr et moi qui vous parle je suis apériste, mais si notre route n'est pas faite ce n'est plus la peine que l'Apr mette ici les pieds parce que les populations sont fatiguées d'être bernées", a martelé Mada Sène, habitant de Mbafaye et porte-parole des populations. Par ailleurs, ces dernières invitent les responsables de l'Apr de la zone concernée par le tronçon en l’occurrence Oumar Youm, Mor Ngom et maître Pape Sène à faire de cette route leur préoccupation.