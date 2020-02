Fiscalité / Le Sénégalais mauvais payeur : « Sur les 15 millions d'habitants, 6 mille personnes seulement déclarent régulièrement leurs impôts »

La révélation est de l'ordre des experts fiscaux du Sénégal.

En effet, selon le président de la section fiscale de l'ordre de experts fiscaux, Saliou Dièye, " sur les 15 millions de sénégalais, 6 millions de contribuables, électeurs inscrits et 145 mille fonctionnaires du secteur privé, seules 90 mille personnes physiques et morales déclarent leurs impôts".

En plus de cela, ajoute toujours le président, " sur les 90 mille personnes, seules 6 mille déclarent et s'acquittent régulièrement de leurs impôts, et près de 200 mille foyers qui ne paient pas les impôts ont été recensés".

La situation reste pratiquement la même dans la sous-région Ouest africaine, si l'on se fie toujours aux propos de Mme Marie Delphine Ndiaye, Présidente de l'ordre des experts fiscaux du Sénégal.

Selon la présidente, "ce sont les africains même qui doivent prendre leur destin en main en s'acquittant régulièrement de leurs impôts".

Une situation qui mérite une vaste campagne de sensibilisation pour mieux faire adhérer les populations. C'est dans cette logique d’ailleurs que se tiendra à Dakar, la conférence internationale annuelle fiscale.

Les acteurs se prononçaient lors d'une conférence de presse en prélude de cet événement...