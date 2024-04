Finances et budget: Cheikh Diba, le nouveau « argentier » de l’Etat…

Il succède à partir de ce 5 avril 2024 à Moustapha Bâ. Le nouveau Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba était jusqu'à sa nomination, Directeur de la Programmation budgétaire. Il est titulaire d’un Bac scientifique et a été admis à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et à l’Ecole nationale d’Economie appliquée (ENEA) où il a obtenu simultanément une maîtrise en sciences économiques et un diplôme d’ingénieur en planification économique et gestion des Organisations. Cheikh Diba a, par la suite, intégré le programme de DEA en gestion politique économique de l’Institut africain de Développement économique et de Planification de la Commission économique pour l’Afrique (IDEP-Dakar).







Son cursus académique a été complété à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, où il a séjourné pendant trois (03) ans, à l’Ecole d’Economie de la Sorbonne, dans le cadre du parcours « Modélisation statistique économique et financière (MoSEF) », programme qui accorde une place très importante à l’apprentissage de la programmation, de la modélisation statistique, des Finances, de la data engineering, etc.







Au plan professionnel, il vient de boucler seize (16) années d’expérience dans l’environnement des finances publiques sénégalaises. En effet, cet inspecteur des impôts et des domaines a travaillé comme vérificateur au sein des unités opérationnelles de l’administration fiscale, puis comme rédacteur de la Direction du Recouvrement où il assurait la centralisation des recettes et représentait la Direction générale au Comité hebdomadaire de suivi des recettes.







M. Cheikh Diba a assuré ensuite les fonctions de Conseiller technique du Directeur général du Budget. A ce titre, il a participé activement à l’implémentation des réformes budgétaires et financières depuis la transposition des directives de 2009 de l’UEMOA jusqu’à leur mise en œuvre effective, en passant par les travaux de réorganisation des services du MFB pour les adapter aux nouvelles exigences du nouveau cadre harmonisé des finances publiques.







Il a enfin été Conseiller technique du Ministre des Finances et du Budget (MFB), chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets du Plan Sénégal Emergent (PSE) et coordonnateur du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international (FMI), au titre de l’instrument de coordination de la politique économique (ICPE).