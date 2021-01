Financement provenant de l'étranger : Seydina Bousso alerte les autorités du pays.

Pour le religieux Seydina Bousso, l'État du Sénégal doit s'autosaisir sur toutes les formes de financement provenant de l'étranger car la majeure partie de ces fonds provient de lobbies étrangers et parfois aux idéologies djihadistes.



"J'alerte les autorités du Sénégal sur les financements provenant de l'étranger. L'État doit veiller sur l'origine de ces fonds et les conditions dans lesquelles ces fonds sont acquis", a invité Seydina Bousso.



Loin de verser dans les attaques personnelles et du parti Pastef les Patriotes qui, à travers sa campagne Némmeku, a pu collecter des fonds provenant de ses militants de la diaspora, Seydina Bousso appelle également les populations sénégalaises à faire très attention par rapport aux financements de certains programmes dont elles ignorent principalement l'origine des fonds.



Par ailleurs, Seydina Bousso rejette toute idée de financement du système éducatif sénégalais pour l'introduction de l'éducation sexuelle dans le programme éducatif. Il invite à une mobilisation citoyenne pour contrer cette pratique...