Financement : la Der s'engage à accompagner 415 start-up à hauteur de 5 milliards de francs CFA...

La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a procédé ce lundi 28 mars 2022 au lancement officiel du fonds de solidarité pour les projets innovants, « l'Appui à l'accélération des entreprises tech Sénégalaises » visant à renforcer davantage les start-up du Sénégal, pays en plein dans la révolution digitale.



La cérémonie s’est tenue au siège de la DER/FJ, sous la présidence de la directrice déléguée générale, Mame Aby Sèye et l'ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot.



Cependant, pour faciliter l'accès au financement et à l'accompagnement technique des entrepreneurs innovants, la DER/ FJ s'est engagée à financer les 415 startups à hauteur de 5 milliards de francs CFA en 3 ans sans oublier les petites et moyennes entreprises innovantes.



Dans ce contexte de mise en œuvre du nouveau programme, le fonds de solidarité pour les projets innovants, la DER/FJ et l’ambassadeur de France travaillent en synergie afin d’offrir un accompagnement optimal aux jeunes et femmes porteurs de projets.

Ce projet d'innovation disposera de hubs technologiques, incubateurs aux compétences renforcées afin d'accompagner le développement des start-up au Sénégal.

Mame Aby Sèye a fait savoir que la DER/FJ a entamé les travaux de construction du futur centre pour l'innovation et l'entrepreneuriat dont la livraison est attendue en mi 2023...