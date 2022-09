C’est une exaltante mission que le ministre sortant de l’économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, a soutenu avoir vécu à la tête de ce département qu’il va quitter officiellement ce vendredi en passant les dossiers à Oulimata Sarr, sa remplaçante.



Amadou Hott, ministre d’avril 2019 jusqu’en septembre 2022 et avant, conseiller spécial du président de la république Macky Sall, et président du Conseil d’administration de l’aéroport AIBD en tant que directeur général du Fonsis, s’est félicité de cette opportunité de contribuer, à l’émergence du Sénégal en franchissant toutes ces stations grâce à la confiance du chef de l’État.



En profitant de cette opportunité de dresser le bilan de son ministère après toutes ces années, Amadou Hott informe que plus de 5. 000 milliards de francs CFA de financements extérieurs ont été mobilisés pour des dons, des financements concessionnels et semi concessionnels pour des projets impactant les populations.



Il fallait, considère-t-il, avec l’impact socio-économique de la crise de Covid-19 suivie par les conséquences de la guerre en Ukraine, faire face avec des propositions fortes sur le programme de résilience économique et sociale dénommé PRÈS et du plan de relance économique incarné par le PAP2A et du programme Xeyu Ndaw Yi.