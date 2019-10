Financement du programme d'investissement du G5 Sahel : Roch Marc Christian Kaboré sollicite la contribution de la Russie.

La question de l'insécurité dans les Etats du Sahel s'est invitée au sommet "Russie-Afrique", à Sotchi. Dans son discours qui a ouvert les débats ce jeudi 23 octobre, le président russe, Vladimir Poutine a indexé le terrorisme et l'extrémisme violent comme une des causes du sous développement de certains pays africains. Il a préconisé des solutions africaines à ces problèmes africains.







Mais selon le chef de l'Etat du Burkina Faso qui parlait au nom du G5 Sahel dont il est président en exercice, l'apport de la Russie est souhaité, surtout que pour lui, la réponse au terrorisme est multidimensionnelle et requiert des investissements immenses que les Etats du G5 Sahel ne peuvent pas assurer tout seuls.







Faisant allusion au programme d'investissement prioritaire d'environ 2 milliards d'euros adopté en décembre dernier, le président Roch Marc Christian Kaboré a demandé à la Russie d'accompagner ces efforts consentis par les Etats concernés pour venir à bout du terrorisme.







« Je voudrais appeler la Russie à établir un partenariat stratégique renforcé avec le Sahel et à apporter son appui au plan d'action contre le terrorisme adopté récemment par la CEDEAO, à Ouagadougou. J'appelle particulièrement la Russie à se joindre au partenariat international pour la stabilité et la sécurité dans le Sahel proposé au sommet du G7, à Biarritz. En tant que grande puissance militaire et économique, la Russie apparaît comme un partenaire de choix qui peut aider le Sahel et la région de l'Afrique de l'Ouest dans sa lutte contre le terrorisme », a-t-il lancé tout en espérant que « ce sommet historique d'aujourd'hui sera le point de départ de ce partenariat fécond et utile souhaité pour la sécurité et la stabilité de notre région ».