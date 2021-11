Financement des investitures politiques : Le ministre de la femme octroie 100 millions aux femmes de Kougnheul et exige la présence de femmes dans les instances de décision territoriales.

Au second jour de sa tournée dans la région de Kaffrine, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance était à Koungheul pour rencontrer les femmes de ce vaste département de la région du Ndoucoumane.



L'étape de la capitale du Bambouck, Koungheul, a été marquée par un discours poignant de Ndèye Saly Diop Dieng. Elle a porté la plaidoirie des femmes qui exigent la parité dans les instances de décision des mairies et des conseils départementaux. "Je demande aux têtes de liste de matérialiser la parité à ce niveau qui n’est toujours pas appliquée. Car quand on parle de mobilisation, ce sont les femmes qui sont au devant de la scène", fait-elle savoir. Une doléance qui est chère aux femmes qui réclament leur place dans ces instances.



C'est ainsi que dans le département de Mbirkilane et Malem Hodar, elle a donné des chèques aux 9 communes du département de Koungheul d'un montant de 100 millions dans le cadre du financement de leurs activités génératrices de revenus.