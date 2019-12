Financement des infrastructures : Les AGETIP africaines explorent d’autres dispositifs de financement

L’agence d’exécution des travaux d’intérêt public contre le sous-emploi a réuni ce mardi 10 décembre à Dakar plusieurs AGETIP africaines autour du thème « Financements innovants des infrastructures en Afrique ». Une rencontre présidée par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Mr Amadou Hott et son homologue Oumar Youm, Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement du Territoire. Les participants étaient pour la plupart des partenaires techniques et Financiers, les autorités territoriales, des membres du club des investisseurs ainsi que les acteurs du secteur privé national et international. Conscients du fait que les efforts consentis par les différents ne peuvent pas supporter tous les travaux d’intérêt public, les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité d’explorer d’autres dispositifs de financement pour rendre efficientes les politiques publiques, notamment le financement des infrastructures.