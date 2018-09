Financement des centres d’excellence africains : Le Sénégal finalise sa candidature

Le Sénégal va postuler pour le financement de centres d’excellence par la Banque Mondiale.C’est ce qui ressort de l’atelier qui s’est tenu ce jeudi 13 septembre à Saly pour la finalisation de sa candidature sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le professeur Mary Teuw Niane.



Ce financement vise à soutenir des filières d’enseignement spécialisées dans les domaines de la science, de la technologie, de l’informatique, de l’ingénierie et des mathématiques.



A ce titre, le Sénégal va unir ses centres d’excellence qui vont chacun porter une thématique parmi les cinq retenues, à savoir le transport et la mobilité urbaine, les sciences émergentes, la science de l’ingénieur, l’environnement et la santé.