Financement de la société civile : Le rapport révèle beaucoup de manquementd

Le groupe d'étude, de recherche et d'appui au développement, a publié ce matin le rapport de l'étude sur les sources actuelles et potentielles de financement de l’organisation de la société civile.



Ce rapport fait état de beaucoup de manquements liés à l'accès au financement de la société civile. «Le niveau de collaboration et de contribution financière de l'État et des collectivités territoriales avec les organisations de la société civile demeure très faible. Cette forte dépendance au financement extérieur, qui est en constante mutation et les faibles apports des pouvoirs locaux, sont à la base de la précarité financière", révèle ce rapport.



Ce même rapport fait constater que "les montants des financements de la société civile sont dans une forte tendance de baisse..."