Financement de l’agriculture : Le président Macky Sall salue le rôle de la DER

La délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a encore une fois séduit le président de la République de par son efficacité dans ses services. Ce mercredi, à l’occasion de la cérémonie de remise de matériel agricole aux producteurs des différentes régions du pays, le président a félicité le Délégué Papa Amadou Sarr : « je suis très satisfait du travail que fournit le ministère de l’agriculture et la DER, d’ailleurs, ce dernier ne se limite plus seulement aux financements des femmes et de jeunes, elle s’est impliquée grandement dans l’agriculture. Au-delà de ces tracteurs, d’autres matériels vont s’y ajouter d’ici à quelques mois. Pour ce qui est de cette campagne aussi, elle a participé à son financement à hauteur de 15 milliards pour l’anacarde et 3 autres milliards pour les semences pour accompagner les jeunes et les femmes producteurs et j’en suis très heureux... »