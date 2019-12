Financement / Pour une bonne image des groupements : Le maire de Tamba invite les acteurs aux bonnes pratiques.

La sincérité dans les procédures de financement des groupements est importante mais encore plus dans la manière de rembourser. Ce sont des remarques qui sont le plus notées dans cette étape de la PLASEPRI, aujourd’hui menée dans la région de Tamba. Le ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire était dans la région orientale avec le gouverneur de Tamba ainsi que le maire Mame Balla Lo. Ce dernier après avoir salué cette démarche du ministre à financer ces porteurs de projet de la région, a aussi évoqué la question de la sincérité dans les procédures de remboursement. Une occasion pour lui, de les appeler à gagner la confiance de leurs collaborateurs, mais aussi de disposer de leur appui constant...