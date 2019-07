Financement Pacasen / Oumar Guèye : « La région de Ziguinchor récolte quatre (4) milliards de FCFA »

En tournée nationale, le ministre Oumar Guèye a présidé un comité régional de développement à Ziguinchor dans le cadre de l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation à Ziguinchor. La région de Ziguinchor va bénéficier de plus de 4 milliards de FCFA dans le cadre du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) dans un financement de 130 milliards de FCFA pour 123 collectivités territoriales. C'est la déclaration du ministre Omar Guèye qui ajoute que «c'est pour aider les collectivités territoriales à se moderniser et à favoriser l’investissement local. Le Pôle territoire de la Casamance est ainsi l’une des priorités du chef de l'État ... "