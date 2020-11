Les parlementaires ont à l'occasion du projet de vote du budget du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, souligné la nécessité de valoriser la finance islamique.



Une demande qui a été bien prise en compte par la ministre Zahra Iyane Thiam qui laisse croire que des efforts seront déroulés pour voir comment diversifier l'offre de produit à travers la finance islamique, la digitalisation, mais surtout par l'éducation financière. "Le secteur a beaucoup de défis à relever et nous nous attèlerons à relever ces défis en terme d'accessibilité, d'encadrement et en terme d'accompagnement", a-t-elle expliqué.



Pour le refinancement des SFD, des actions seront posées pour des solutions aux mutuelles isolées, les coopératives et les organisations mutualistes entre autres. Zahra Iyane Thiam s'exprimait suite au vote, ce 27 novembre, du budget de son département à l'Assemblée nationale.