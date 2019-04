Finance Climatique : « Il faut que l’articulation entre la finance publique et privée répondent… » (Ségolène Royal)



La Présidente de la Cop 21 et ambassadrice pour les pôles Arctique et Antarctique, Ségolène Royal a animé ce matin une conférence à l’ENA sur le thème : « La place de l’Afrique dans et après l’accord de Paris sur le climat ». Une occasion pour la presse de revenir avec l’ancien ministre sur la complexité du financement climatique pour les pays africains. Selon Mme Royal en effet, pendant des années les décisions ont été prises dans les instances financières sans qu’elles ne soient débattues localement. Aussi, pour elle, il faut que l’articulation entre la fiance publique et privée répondent à la définition et aux financements des projets qui sont décidés par chacun des pays.