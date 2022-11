Finales zone1 parrainées par Maïssa Mahecor DIOUF Fatick en fête!

Fatick, la ville de Mame Mindis projette un feu d’artifices qui illumine son ciel. Le mélange de couleurs, le défilé incessants de ministres, de directeurs généraux, d’illustres fils du terroir, dans l’antre de Massene Séne, dopent les athlètes qui rivalisent d’ardeurs sur le rectangle vert. C’est la finale du national populaire, parrainée par le directeur général de la SAFRU SA, Meissa Mahecor DIOUF qui se joue.



Le spectacle, est indescriptible. Tout est calibré au millimètre près. Le folklore sur la main courante, l’ambiance des travées et les courses à hautes intensité observées sur la pelouse, donne un cachet particulier à la fête.



Au finish, Pastef a pris le dessus sur les Garmi du Sine qui n’auront pas démérité. Score final, un but a zéro. Les deux Asc ont été à la hauteur de l’événement, comme du reste, ce fut le cas du parrain, des membres de la zone1 mais aussi de toute l’assistance. Le vainqueur s’est adjugé le trophée assorti d’une enveloppe d’un million CFA alors que le vaincu s’est consolé avec 700000 CFA.



En catégorie cadette, Sangomar a eu raison de Pastef, après l’épreuve des tirs aux buts.



Comme à son habitude, Maïssa Mahécor Diouf a gâté la jeunesse de sa commune, en offrant des jeux de maillots, lots d’équipements et de fortes sommes d’argent aux Asc et à la zone 1.