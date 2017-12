Finale zone 11 A de Notto Diobass : Le président et le maire saluent l'esprit fair-play des jeunes

La finale du championnat populaire communément appelé Navétanes de la commune de Notto Diobass a vécu ce week-end dans une grande ferveur, et à la grande satisfaction du président de la zone 11 A, Samba et du maire de la commune de Notto qui saluent l'esprit de fair-play de la jeunesse de Notto.

Le maire de la commune de Notto de dire " qu'aucun pays ne peut se développer si la jeunesse ne vit pas dans le fair-play! "

Cette finale qui opposait l'Asc Baback et l'Asc Fessane a été remportée dans la série de tirs au but par l'Asc Baback par 5 buts contre 4.

Pour rappel, cette même ASC Baback avait remporté la finale de la coupe du maire la semaine dernière...