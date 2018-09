Finale phases nationales à Kolda : L’asc Réveil de Kaolack corrige Niafor de Sédhiou par quatre buts à deux

L’asc Réveil de Kaolack a battu en finale l’asc Niafor de Sédhiou par quatre buts à deux en finale des phases nationales de l’Oncav organisées à Kolda ce dimanche 16 septembre au stade régional.

Dès la vingt deuxiéme minute Jean Kantoussan dossard numéro dix-sept de l’asc Réveil marque le premier but avant que dans le temps additionnel Pape Lansana Mansaly dossard numéro dix n’aggrave la marque.

Ensuite, c’est au tour de l’inévitable Jean Kantoussan, juste à la reprise de la seconde période de récidiver à la quarante-sixième minute en permettant l’asc Réveil de mener par trois buts à zéro.

Il faut noter qu’au vu des hostilités les joueurs de l’asc Réveil ont dominé ceux de Niafor presque dans tous les compartiments du jeu.

Le jeu se poursuivant et à la soixante quinzième minute Moussa Touré dossard numéro sept inscrit le quatrième but du Réveil.

Et juste après ce quatrième but de Réveil Niafor obtient un pénalty transformé par Omar Sadio à la soixante-dixième minute. Et Abdoulaye Mané dossard numéro onze d'inscrire le deuxième but de Niafor.

À l’occasion de cette finale, l’entraineur de l’asc Réveil, Vieux Bâ, est resté pour accompagner cette équipe malgré le décès de son père survenu le même jour. Et de rappeler que l’asc Réveil a sorti Farba de Dakar détenteur du trophée de l’édition précédente.

Le vainqueur a gagné un million de francs cfa tandis qu’en levée de rideau en catégorie cadette, c’est l’asc Randoulène de Thiès qui a remporté la coupe en battant Grand Thiès en finale. Ainsi, Randoulène a empoché cinq cent mille francs cfa.

À cette finale étaient présents Matar Ba le ministre des sports, Abdoulaye bibi Baldé, le ministre de la communication, Abou Diop maire de Sédhiou...