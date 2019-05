Finale ligue Europa : La FIFA dévoile l’équipe arbitrale, Gianluca Rocchi au sifflet

La Commission des arbitres de l'UEFA a annoncé aujourd'hui que Gianluca Rocchi arbitrera la finale 2019 de l'UEFA Europa League, qui opposera Chelsea à Arsenal, le mercredi 29 mai au Stade olympique de Bakou.

Arbitre international depuis 2008, M. Rocchi a arbitré six matches de l'UEFA Champions League cette saison. Il dirigera sa première finale de l'UEFA Europa League, après avoir assumé la fonction de quatrième officiel à l’occasion de la finale 2010 de l’UEFA Europa League entre l'Atlético Madrid et Fulham, ainsi que la finale 2017 de l’UEFA Europa League entre Ajax et Manchester United. Cette même année, l’Italien de 45 ans a arbitré le match de la Super Coupe de l’UEFA, qui avait mis aux prises le Real Madrid et Manchester United.

Arbitre : Gianluca Rocchi (Italie)

Arbitres assistants : Filippo Meli et Lorenzo Manganelli (Italie)

Quatrième officiel : Daniele Orsato (Italie)

Arbitre assistant vidéo (VAR) : Massimiliano Irrati (Italie)

Assistants VAR : Marco Guida (Italie) et Szymon Marciniak (Pologne)

VAR responsable hors-jeu : Pawel Sokolnicki (Pologne)

