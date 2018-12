Finale du tournoi doté du trophée Abdoulaye Sow : Matar Ba et Me Oumar Youm félicitent Abdoulaye Sow pour la réussite du pari de la mobilisation

L'asc Khandoul s'est finalement adjugée le trophée lors de la finale de l'édition 2018 du tournoi Abdoulaye Sow. Une finale jouée dans un stade archi comble, lieu de rendez-vous de tous les férus du ballon rond de Kaffrine.

Le vice président de la fédération sénégalaise de football a réussi le pari de la mobilisation et de l'organisation en fédérant toute la jeunesse du Ndoucoumane autour d'un même idéal. Le ministre en charge du sport qui était présent à cette fête de la jeunesse, s'est félicité de la qualité de l'organisation, mais aussi du beau jeu produit par les athlètes. Le ministre et directeur de cabinet du chef de l'État, Oumar Youm, a lui aussi embouché la même trompette pour décerner son satisfecit au responsable de l'Alliance pour la république à Kaffrine, non sans louer son engagement sans faille aux côtés du président de la République, Macky Sall.