Finale du tournoi Presse Foot : format, rencontres, tirage… Djibril Wade et les partenaires approuvent l'initiative

Après une absence de deux années due à la crise sanitaire du Coronavirus qui a frappé le monde en 2020, le comité d’organisation du tournoi Presse Foot a tenu la finale du tournoi hier dimanche 03 juillet 2022. Cette 9ème édition portait le nom de Magib Sène, doyen de la presse sportive du Sénégal. Le parrain de la finale opposant la Sen Tv au quotidien le Soleil, Djibril Wade, à fortement approuvé l'initiative des journalistes et s'est dit très content d'être le parrain de cette 9ème édition Presse Foot et de la qualité de l'organisation. « J'encourage la presse pour le bon travail qui est en train de se faire, certes ce n’est pas un travail rentable, mais un travail qui peut faire développer un pays », a déclaré Djibril Wade.



Les partenaires du tournoi affirment que « la presse est incontournable pour le développement d'un pays, nous sommes toujours à côté de la presse sénégalaise et nous continuerons à les accompagner », ont-ils déclaré.