Finale des Navétanes à Orkadiéré : Abdou Karim Sall équipe toutes les Asc de la zone

Après le grand meeting de ralliement de Malal Hamady SY à l’APR, Abdou Karim SALL a parrainé la finale Navétanes de la zone d’Orkadiéré, ce dimanche 31 décembre 2017. Finale remportée par Wendou Bosséabé devant Guanguel Soulé (1-0).

Les organisateurs ont décerné une motion de satisfaction au parrain. Le DG de l’ARTP a, en effet, mis à leur disposition des trophées et des équipements et autres matériels sportifs pour non seulement les deux finalistes mais aussi pour toutes autres ASC de ladite zone. Pour la petite histoire, Abdou Karim SALL a eu à présider aux destinées de cette zone dans les années « 90 ».