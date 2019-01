Finale départementale de Tamba : Le pari réussi du parrain Mamadou Kassé

Choisi comme parrain de la finale départementale du championnat populaire à Tambacounda, Mamadou Kassé a donné raison aux responsables du Navétane. Le Directeur général de la SN HLM a en effet déployé de gros moyens pour rehausser cette ville qui l’a toujours chéri. Pour donner à l’événement une ampleur nationale, il a invité l’ancien international de football, El Hadji Diouf. Avec lui, ils ont sillonné les grandes artères de Tambacounda pour communier avec les populations qui ont eu l’occasion de voir de très près les deux trophées de la star du foot africain. La couleur de la finale départementale était annoncée. Mamadou Kassé et son invité El Hadji Diouf se rendront dans les fiefs des deux équipes qui doivent en découdre. Rakadiou sera la première équipe à accueillir avec tous les honneurs les deux invités de marque qui se sont ensuite entretenus avec les joueurs et avec les dirigeants. Pendant ce temps, tout était fin prêt du côté de Gounass pour dérouler le tapis rouge au Dg de SN HLM et au conseiller spécial du président Macky Sall. Arrivé au fief de la deuxième équipe qui doit disputer la finale, le duo a eu droit à un accueil chaleureux.

Après ces visites de courtoisie aux deux équipes, direction le Stade El Hadj Boubacar Diop qui doit abriter la finale départementale. Dans le souci de faire vivre aux Tambacaoundois un moment magique, Mamadou Kassé a payé tous les billets, une première dans l’histoire du foot local. Inutile de dire que le stade était bondé de monde. Mais ce n’était que le début du commencement. Le plus faste a été réservé aux deux finalistes. Des souliers d'or, des jeux de maillots, des médailles, rien n'a été oublié par le parrain.

Rakadiou et Gounass ne pouvaient qu'offrir un beau spectacle qui s'est soldé par la victoire de la deuxième équipe sur la première sur le score de 3 à 1. Ébloui par le beau jeu auquel il a assisté, l'ancien international de foot, El Hadji Diouf, a exprimé toute sa satisfaction...