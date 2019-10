Finale départementale de Mbour / Oumar Youm s’engage à améliorer l’état du stade Caroline Faye.

La finale départementale de Mbour jouée au stade Caroline Faye était une vraie fête du football. Dans un stade archi comble, le ministre des infrastructures des transports et du désenclavement El Hadj Omar Youm, par ailleurs coordonnateur départemental de l’APR dans le département de Mbour, après avoir renouvelé sa confiance et son engagement aux côtés du président Macky Sall, a invité les jeunes au travail et la discipline quel que soit leur rang social. El Hadji Omar Youm a aussi promis de s'attaquer aux problèmes d'éclairage et de gazonnage du stade Caroline Faye avec l'appui de son homologue Matar Ba en charge du sport.