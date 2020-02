Finale départementale de Kolda : L’Asc Jam Jam s’adjuge le trophée.

L’association sportive et culturelle (asc) Jam Jam a remporté la 6e finale départementale de Kolda aux dépens de l’asc Escale par un but à zéro, ce samedi 15 février au stade régional. Un match âprement disputé entre deux formations qui sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge.



L’asc Jam Jam dans la seconde période décidera de prendre les choses en main avec une légère domination qui verra Jam Jam scorer, et ne plus se faire rejoindre jusqu’à la fin du match.



Le parrain de la finale, le président du Conseil départemental de Kolda, Moussa Baldé (maer) s’est dit « satisfait » du déroulement de la finale qui s’est jouée dans le fair-play et la bonne humeur.



À en croire le parrain Moussa Baldé, « c’est une mobilisation générale du Fouladou. Finalement on a vu un beau match de football et le meilleur a gagné. On espère la prochaine fois avoir une fête encore plus belle. La particularité de cette finale c’est qu’on la vive sous le sceau de l’unité de nos leaders. Je pense que tous les maires du département et de nombreux responsables politiques du Sénégal sont venus nombreux s’associer à cette belle fête. Au passage. je remercie le président de la République. Et surtout le Fouladou s’est mobilisé et c’est ça l’essentiel... »



Pour Boubcar Diallo, le président départemental de LDR/Yessal, invité de la finale, « nous venons d’assister à une belle fête du football koldois. Nous tenons à remercier le parrain qui se trouve être notre grand frère le ministre de l’agriculture et président du Conseil départemental de Kolda, Moussa Baldé. Nous avons tenu à être présent pour l’accompagner à cette belle fête sportive de la jeunesse. Nous lui faisons confiance car c’est un homme de conviction, de parole, très posé et juste. »



Pour cette grande finale, le vainqueur a empoché la somme d’un million de f cfa avec des médailles d’or, tandis qu’en catégorie cadette l’asc Janké Waly est sortie vainqueur avec une somme importante et des équipements sportifs. Il faut noter qu’à cette occasion, des jeux de maillots ont été offerts à toutes les équipes de l’Odcav de Kolda.



Le parrain a mis à la disposition des finalistes (vainqueurs et vaincus) une enveloppe revue à la hausse, d’un montant de deux millions 500 mille f cfa.